Вестник Кавказа

Казахстан и Россия утвердили план культурных событий к юбилею Победы

Казахстан и Россия утвердили план культурных событий к юбилею Победы
© Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой
Память о Великой Победе объединяет – это еще раз подтвердили министры культуры России и Казахстана: накануне они подписали совместный план культурных событий, которые пройдут к этой дате в обеих странах.

Министры культуры России Ольга Любимова и Казахстана Аида Балаева подписали план праздничных мероприятий к юбилею Великой Победы, которые готовятся по линии министерств, сообщила в своем Telegram-канале российский министр.

"Он включает в себя разнообразные события: от выставок и кинопоказов до конференций и мастер-классов. Все они направлены на сохранение и укрепление дружественных отношений между Россией и Казахстаном"

- Ольга Любимова

Также в России в наступающем 2025 году пройдут  Дни культуры Казахстана в России и открытие Аллеи вечной дружбы России и Казахстана, а культурные ведомства двух стран продолжат проводить перекрестные гастроли театров, внедрять межмузейные проекты и делиться новинками кинематографа, добавила министр.

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