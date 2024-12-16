Казахстан и Россия утвердили план культурных событий к юбилею Победы

Память о Великой Победе объединяет – это еще раз подтвердили министры культуры России и Казахстана: накануне они подписали совместный план культурных событий, которые пройдут к этой дате в обеих странах.

Министры культуры России Ольга Любимова и Казахстана Аида Балаева подписали план праздничных мероприятий к юбилею Великой Победы, которые готовятся по линии министерств, сообщила в своем Telegram-канале российский министр.

"Он включает в себя разнообразные события: от выставок и кинопоказов до конференций и мастер-классов. Все они направлены на сохранение и укрепление дружественных отношений между Россией и Казахстаном"

- Ольга Любимова

Также в России в наступающем 2025 году пройдут Дни культуры Казахстана в России и открытие Аллеи вечной дружбы России и Казахстана, а культурные ведомства двух стран продолжат проводить перекрестные гастроли театров, внедрять межмузейные проекты и делиться новинками кинематографа, добавила министр.