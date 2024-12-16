Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает день рождения. Свои поздравления ему направил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В нем он отметил успешное развитие крепких отношений двух стран.

Премьер-министр Грузии направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

«Позвольте сердечно поздравить Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов»

- Ираклий Кобахидзе

Он обратил внимание на личный вклад Ильхама Алиева в укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией.

«Рад, что традиционная крепкая дружба и стратегическое партнерство между нашими странами успешно развиваются во всех областях. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши многоплановые и взаимовыгодные отношения во имя процветания наших стран и региона»

- Ираклий Кобахидзе

Также он еще раз поздравил президента Азербайджана с днем рождения и выразил ему глубочайшее почтение.