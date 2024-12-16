Вестник Кавказа

Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева

Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает день рождения. Свои поздравления ему направил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В нем он отметил успешное развитие крепких отношений двух стран.

Премьер-министр Грузии направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

«Позвольте сердечно поздравить Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов»

- Ираклий Кобахидзе

Он обратил внимание на личный вклад Ильхама Алиева в укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией.

«Рад, что традиционная крепкая дружба и стратегическое партнерство между нашими странами успешно развиваются во всех областях. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши многоплановые и взаимовыгодные отношения во имя процветания наших стран и региона»

- Ираклий Кобахидзе

Также он еще раз поздравил президента Азербайджана с днем рождения и выразил ему глубочайшее почтение.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1295 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с 63-летием

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с 63-летием

Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева

Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с 63-летием

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с 63-летием

Матвиенко поздравила президента Азербайджана с днем рождения

Матвиенко поздравила президента Азербайджана с днем рождения

Новая ТЭС появится в Нахчыване

Новая ТЭС появится в Нахчыване

Мировые лидеры направили Ильхаму Алиеву поздравления

Мировые лидеры направили Ильхаму Алиеву поздравления

Дагестан и Астраханская область поздравили Ильхама Алиева

Дагестан и Астраханская область поздравили Ильхама Алиева

Михаил Мишустин направил Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения

Михаил Мишустин направил Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения

Ильхам Алиев поблагодарил страны D-8 за поддержку вступления Азербайджана

Ильхам Алиев поблагодарил страны D-8 за поддержку вступления Азербайджана

Ильхам Алиев поблагодарил россиян за помощь в восстановлении Карабаха

Ильхам Алиев поблагодарил россиян за помощь в восстановлении Карабаха

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы