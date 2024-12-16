Зурабишвили подготовила совет по новым парламентским выборам

Новый совет, который займется назначением внеочередных выборов в парламент, скоро появится в Грузии. О его создании рассказала уходящий президент страны Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чей срок на посту заканчивается 29 декабря, анонсировала создание совета, который займется вопросом назначения новых парламентских выборов.

«Уже готовится документ, и завтра он, скорее всего, будет готов — в нем будут описаны все минимальные условия для проведения выборов, которые состоятся очень скоро. <> Эти новые выборы будут действительно новыми, вероятно, появятся новые силы. Мы должны быть готовы ко всему этому»

- Саломе Зурабишвили

Он считает, что кризис в стране только ухудшается, и его не видит правящая партия «Грузинская мечта». Уходящий президент отметила, что «реальность не изменится, если «Мечта» будет закрывать на нее глаза».

Ранее Саломе Зурабишвили дала правящей партии и лично ее основателю Бидзине Иванишвили время до 29 декабря, чтобы назначить парламентские выборы.