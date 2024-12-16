Вестник Кавказа

Зурабишвили подготовила совет по новым парламентским выборам

Зурабишвили подготовила совет по новым парламентским выборам
© Фото: сайт президента Грузии
Новый совет, который займется назначением внеочередных выборов в парламент, скоро появится в Грузии. О его создании рассказала уходящий президент страны Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чей срок на посту заканчивается 29 декабря, анонсировала создание совета, который займется вопросом назначения новых парламентских выборов.

«Уже готовится документ, и завтра он, скорее всего, будет готов — в нем будут описаны все минимальные условия для проведения выборов, которые состоятся очень скоро. <> Эти новые выборы будут действительно новыми, вероятно, появятся новые силы. Мы должны быть готовы ко всему этому»

- Саломе Зурабишвили

Он считает, что кризис в стране только ухудшается, и его не видит правящая партия «Грузинская мечта». Уходящий президент отметила, что «реальность не изменится, если «Мечта» будет закрывать на нее глаза».

Ранее Саломе Зурабишвили дала правящей партии и лично ее основателю Бидзине Иванишвили время до 29 декабря, чтобы назначить парламентские выборы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
830 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Мечта&quot; о внеочередных выборах в Грузии: невероятно и даже не смешно

"Мечта" о внеочередных выборах в Грузии: невероятно и даже не смешно

МИД Грузии назвал безосновательным требование Зурабишвили о проведении новых выборов

МИД Грузии назвал безосновательным требование Зурабишвили о проведении новых выборов

Зурабишвили дала Иванишвили 7 дней на организацию новых парламентских выборов

Зурабишвили дала Иванишвили 7 дней на организацию новых парламентских выборов

Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой

Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой

Зурабишвили готова обсудить новые выборы с Иванишвили

Зурабишвили готова обсудить новые выборы с Иванишвили

Обвинения оппозиции разоблачил отчет ОБСЕ – Тбилиси

Обвинения оппозиции разоблачил отчет ОБСЕ – Тбилиси

Зурабишвили раскритиковала встречу генсека Совета Европы с «Мечтой»

Зурабишвили раскритиковала встречу генсека Совета Европы с «Мечтой»

Кобахидзе назвал заявления Зурабишвили в Европарламенте абсурдными

Кобахидзе назвал заявления Зурабишвили в Европарламенте абсурдными

Санкции против Грузии 2024: причины и перспективы

Санкции против Грузии 2024: причины и перспективы

Кобахидзе призвал бизнес в Грузии к диалогу

Кобахидзе призвал бизнес в Грузии к диалогу

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы