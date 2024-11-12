Петербург примет неформальный саммит СНГ

Президент РФ Владимир Путин сегодня отправляется в Санкт-Петербург, где уже завтра стартует неформальный саммит СНГ. Сегодня у Путина пройдут переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент России Владимир Путин сегодня отправляется в Санкт-Петербург – в Северной столице уже завтра стартует неформальный саммит СНГ, а сегодня глава государства проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В 2024 году в СНГ председательствовала Россия, а в 2025-м этот пост переходит к Таджикистану.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ключевые направления сотрудничества в различных сферах, уделив особое внимание актуальным региональным проблемам, передает ТАСС.

"Многосторонняя программа ожидается в основном 25 и 26 декабря: она будет посвящена итогам российского председательства в СНГ в 2024 году. После этого лидеры смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам"

- пресс-служба Кремля

26 декабря состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на котором будут присутствовать и представители стран-наблюдателей - Узбекистана и Кубы. Лидеры ЕАЭС, в который входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, обсудят работу объединения и дальнейшее углубление интеграции, а также подпишут ряд важных документов.

Все мероприятия пройдут в курортном комплексе "Игора" в Ленинградской области.