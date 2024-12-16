Новый год в Абхазии - опубликована программа мероприятий в Сухуме

На Новый год и Рождество в столице Абхазии запланирована праздничная программа, длительностью более двух недель. Ожидаются салюты, ярмарки, шоу и фестивали.

В Сухуме в новогодние праздники проведут ряд красочных мероприятий, главная елка Абхазии будет открыта уже завтра - 25 декабря.

С 24 декабря в парках города будут проходить различные развлекательные программы для детей.

Торжественное открытие главной новогодней елки состоится 25 декабря в 19.00 на площади Свободы. В этот же вечер на площади покажут шоу с участием ростовых кукол.

С 26 по 28 декабря каждый вечер в 19.00 на площади будут показывать фильмы и мультфильмы под открытым небом. Праздничные шоу будут проходить 26 декабря в 18.00 и 27 декабря в 17.00.

Музыкальную постановку с участием школьников представят на площади возле елки 28 декабря в 14.00, а также 29 и 30 декабря в 15.00.

Праздничный салют в столице Абхазии запланирован на 01.00 1 января, в новогоднюю ночь на площади будут проходить праздничные гулянья и дискотека.

Праздник караоке проведут в Сухуме 4 января в 19.00.

Кроме того, со 2 по 15 января в 19.00 будет работать кинотеатр под открытым небом, запланированы показы фильмов и мультфильмов.

Также в Абхазии с 3 по 8 января пройдет первый фестиваль "Мандарин", на набережной Махаджиров будет установлена яркая елка из мандаринов.