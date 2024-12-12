Вестник Кавказа

Главную трассу в Восточном Казахстане избавят от лавин

Главную трассу в Восточном Казахстане избавят от лавин
© Фото: пресс-служба ГУ “Казселезащита“
Национальный автодорожный оператор Казахстана компания "КазАвтоЖол" сегодня расчистит от лавин, собравшихся из-за обильных снегопадов в Восточном Казахстане, Бухтарминскую трассу.

Казахстанских автомобилистов в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области предупредили о спуске снежных лавин вдоль Бухтарминской трассы.

"Сегодня с 10:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с профилактическим спуском снежных лавин будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановкие ключи"

- филиал ГУ "Казселезащита"

Работы будут проводить спасатели и сотрудники "Казсельзащиты", предупредили в ДЧС и "КазАвтоЖоле", передает Sputnik Казахстан.

Ожидается, что движение по трассе откроется сегодня в 14:00 часов (12:00 мск).

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