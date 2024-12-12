Главную трассу в Восточном Казахстане избавят от лавин

Национальный автодорожный оператор Казахстана компания "КазАвтоЖол" сегодня расчистит от лавин, собравшихся из-за обильных снегопадов в Восточном Казахстане, Бухтарминскую трассу.
Казахстанских автомобилистов в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области предупредили о спуске снежных лавин вдоль Бухтарминской трассы.
"Сегодня с 10:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с профилактическим спуском снежных лавин будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановкие ключи"
- филиал ГУ "Казселезащита"
Работы будут проводить спасатели и сотрудники "Казсельзащиты", предупредили в ДЧС и "КазАвтоЖоле", передает Sputnik Казахстан.
Ожидается, что движение по трассе откроется сегодня в 14:00 часов (12:00 мск).