Вестник Кавказа

Турция хочет подписать соглашение о демаркации морских границ с Сирией

Закат на море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции заинтересованы в подписании соглашения с Сирией о демаркации морских границ. Оно будет отвечать международному права.

Турция собирается оформить соглашение о демаркации морских границ с Сирией. Об этом 24 декабря сообщил глава турецкого Минтранса Турции.

Абдулкадир Уралоглу подчеркнул, что это должно произойти после того, как в САР будет сформировано постоянное правительства.

"Конечно, сначала необходимо создать орган власти... Это точно будет в нашей повестке дня, но трудно сказать, что это в сегодняшней повестке дня"

– турецкий министр

Он пояснил, что соглашение о демаркации будет соответствовать международному праву и поможет странам определить полномочия по разведке нефти и углеводородов, передает Reuters.

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