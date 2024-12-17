Вестник Кавказа

Турция поможет Сирии восстановить электроснабжение

Турция поможет Сирии восстановить электроснабжение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С визитом в Сирию прибудет делегация энергетиков из Турции. Они проведут исследование пострадавших от войны электросетей и подготовят отчет о возможных путях решения проблемы.

Делегация из Анкары планирует посетить Сирию для проведения исследований в области электричества и энергетической инфраструктуры, рассказал глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

Он подчеркнул, что обеспечение страны электроэнергией сейчас находится среди наиболее приоритетных задач в Сирии. Турецкие эксперты проверят линии электроснабжения, что пострадали в ходе войны и периода санкций. Они выявят недостатки в работе систем и составят комплексный отчет с возможными вариантами решения проблемы.

Правительство Ливана также заинтересовано в помощи Турции в сфере энергетики, в том числе импорте электричества, добавил министр. План будет зависеть от возможностей Анкары провести линии электроснабжения до Сирии и далее до Ливана.

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