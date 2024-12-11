Вестник Кавказа

Эрдоган готовит большой визит в Сирию

Эрдоган готовит большой визит в Сирию
© Фото: сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре посетит Сирию с большой делегацией турецких министров, чтобы поддержать тесные контакты с новой администрацией страны и оказать ей всяческую поддержку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовит большой визит в Сирию – в состав турецкой делегации, которую будет возглавлять турецкий лидер, войдут министры, курирующие различные отрасли экономики и отвечающие за инвестиции, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.

"Временное правительство в Сирии будет сформировано быстро. Президент Эрдоган посетит Дамаск с большой делегацией, включающей министров инвестиций"

- Hürriyet

Накануне Эрдоган заявил, что Турция поддерживает тесные контакты с новой администрацией Сирии, и вслед за визитами в Дамаск главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына и министра иностранных дел Хакана Фидана количество визитов в страну высокопоставленных турецких чиновников возрастет, передает ТАСС.

Сроки визита Эрдогана в Сирию пока уточняются, пишет издание.

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