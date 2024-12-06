Власти РФ не планируют вводить федеральный режим ЧС из-за катастрофы в Анапе

Российские власти будут опираться на мнение специалистов в вопросе введения федерального режима ЧС после ЧП с танкерами. Сейчас они этого в планах нет.

Введение федерального режима ЧС в России из-за ЧП на побережье Краснодарского края пока не планируется, передал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация с разливом топлива в Черном море остается в сфере внимания президента, это крупная экологическая катастрофа. <...> Введение федерального режима ЧС из-за экологической катастрофы в Черном море пока не планируется»

- Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что мнения специалистов будут решающими в этом вопросе.

Напомним, что Роспотребнадзор выявил нарушения в составе морской воды. Качество воздуха и питьевой воды в порядке, ведомства проводит проверки ежедневно.