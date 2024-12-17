Вестник Кавказа

Создание совета по подготовке к выборам в парламент анонсировала президент Грузии

Саломе Зурабишвили
© Фото: сайт президента Грузии
В ближайшие дни грузинская оппозиция озвучит минимальный перечень условий для проведения новых выборов. По словам Саломе Зурабищвили, правящей партии не удастся закрыть глаза на происходящие в республике события.

Президент Грузии объявила о создании совета по подготовке к новым выборам в парламент. Об этом пишет местная пресса.

Саломе Зурабишвили подчеркнула, что в настоящее время документ находится на подготовительной стадии.

"Завтра он, скорее всего, будет готов – в нем будут описаны все минимальные условия для проведения выборов, которые состоятся очень скоро. <> Эти новые выборы будут действительно новыми, вероятно, появятся новые силы"

– глава государства

Она акцентировала внимание на том, что "Грузинская мечта" не может изменить сегодняшнюю реальность, пытаясь закрывать глаза на то, что происходит в стране.

"Реальность – это то, что перед нами, то, что мы все видим, чувствуем и что нам предстоит исправить – это кризис"

– Саломе Зурабишвили

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