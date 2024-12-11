Вестник Кавказа

Турецкий футбольный клуб попросил перенести его матч из Энсхеде в другой город

автобус футбольного клуба
© Фото: сайт футбольного клуба “Бешикташ“
ФК "Бешикташ" отказывается играть с "Твенте" в его родном городе. В турецком клубе хотят добиться переноса встречи в другое место.

Турецкий "Бешикташ" обратился в УЕФА с просьбой перенести гостевую игру с "Твенте" в другое место.

Неделю назад представители обоих клубов, УЕФА, муниципалитета Энсхеде и мэр города Рулоф Блекер провели встречу, по итогам которой было объявлено, что болельщики турецкой команды не смогут попасть на игру Лиги Европы, которая должна будет состояться на домашней арене "Твенте" в конце января.

В письме, которое получил "Бешикташ" от Рулофа Блекера, говорилось о том, что данное решение не будет пересмотрено. Мэр Энсхеде пояснил, что это связано с поведением турецких болельщиков на предыдущих встречах их любимой команды в еврокубках.

В "Бешикташе" назвали дискриминацией отказ городских властей пускать турецких болельщиков на игру. При этом в клубе подчеркнули, что обещали принять все меры безопасности и предъявленные местными властями требования.

В связи с этим турецкая команда отказывается играть с "Твенте" в Энсхеде и просит перенести встречу в другой нидерландский город или в другую страну.

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