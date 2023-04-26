Взрыв ранил селянина в Армении

Опубликовано: 19:11, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Спасательная служба МВД Армении

Газовый баллон взорвался в сельском доме в Армении. Сам дом получил повреждения. Его хозяин, пожилой мужчина, был травмирован и госпитализирован в медцентр.

Газовый баллон взорвался в жилом доме в одном из сел Ширакской области, о ЧП сообщили армянские спасатели (служба входит в состав МВД).

Сигнал о взрыве в селе Покр Манташ был получен в 17։58 по местному времени (16:58 мск). Туда направился боевой расчет.

Оказалось, что из-за взрыва газового баллона обвалились стены дома. Мужчина 1950 г.р., живущий в доме, получил травмы, его отвезли в медцентр Гюмри.

Спасатели укрепили крышу поврежденного взрывной волной дома.