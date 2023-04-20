Три человека пострадали при взрыве в Дагестане

В частном доме в селе Хамавюрт прогремел взрыв газа. Пострадали три человека. они госпитализированы. По факту ведется проверка .
Взрыв газовоздушной смеси произошел в дагестанском селе Хамавюрт. В результате ЧП пострадали три человека. они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом проинформировала пресс-секретарь министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова, уточнив, что среди пострадавших один ребенок.
«В результате хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме села Хамавюрт Хасавюртовского района пострадали три человека»
– сказала она.
Далее Агмадова сообщила о том, что потерпевшие в настоящее время находятся в ожоговом центре в Махачкале.
По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.