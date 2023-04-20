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Три человека пострадали при взрыве в Дагестане

Три человека пострадали при взрыве в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В частном доме в селе Хамавюрт прогремел взрыв газа. Пострадали три человека. они госпитализированы. По факту ведется проверка .

Взрыв газовоздушной смеси произошел в дагестанском селе Хамавюрт. В результате ЧП пострадали три человека. они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом проинформировала пресс-секретарь министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова, уточнив, что среди пострадавших один ребенок.

«В результате хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме села Хамавюрт Хасавюртовского района пострадали три человека»

– сказала она.

Далее Агмадова сообщила о том, что потерпевшие в настоящее время находятся в ожоговом центре в Махачкале.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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