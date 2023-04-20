Опубликовано: 14:31, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане подросток, гуляя на железнодорожной станции, получил свыше 80% ожогов тела после удара электрической дугой. Возбуждено уголовное дело.

Подросток из Дагестана получил сильные ожоги после удара электротоком на железнодорожной станции Темиргое, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Как уточнили в ведомстве, школьник получил удар электродугой от контактной электросети. Пострадавшего доставили в больницу с сильными ожогами (свыше 80%)

Кроме того, по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" было возбуждено уголовное дело.