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Прогулка на железнодорожной станции закончилась для школьника из Дагестана трагедией

Прогулка на железнодорожной станции закончилась для школьника из Дагестана трагедией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане подросток, гуляя на железнодорожной станции, получил свыше 80% ожогов тела после удара электрической дугой. Возбуждено уголовное дело.

Подросток из Дагестана получил сильные ожоги после удара электротоком на железнодорожной станции Темиргое, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Как уточнили в ведомстве, школьник получил удар электродугой от контактной электросети. Пострадавшего доставили в больницу с сильными ожогами (свыше 80%)

Кроме того, по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" было возбуждено уголовное дело.

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