О профилактике ботулизма рассказали в Роскачестве

Как выбрать консервы, чтобы максимально снизить риски заражения ботулизмом? Роскачество назвало основные правила покупки консервов, которые помогут сделать правильный выбор.

Избежать заражения ботулизмом при покупке консервов можно, если ответственно подходить к их выбору. Основные моменты озвучили в Роскачестве в связи со вспышкой ботулизма в России – больше всего человек, около 120, пострадали в Москве.

В ведомстве напомнили, что вырабатывающие яд ботулотоксин клостридии предпочитают продукты, где много крахмала или белка, то есть изделия из мяса и бобовых. Таким образом, уточнили в Роскачестве, как правило заболеть ботулизмом можно поев колбасы, мясных, рыбных и овощных консервов, особенно опасны грибы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опасная бактерия прорастает в условиях низкого содержания кислорода, то есть в консервах, причем не только в стеклянной, но и в жестяной упаковке, передает РИА Новости.

Консервы

Директор департамента испытаний ведомства Лилия Котельникова подчеркнула, что понять по внешнему виду, вкусу и запаху, есть ли в консервах клостридии, невозможно. Однако есть более общее правило: если в банке размножаются бактерии, то упаковка или банка будет вздуваться.

"Если речь об упаковке, то факт вздутия не обязательно указывает на признаки ботулизма, но в любом случае означает, что продукт испорчен и есть его нельзя. И ни в коем случае нельзя употреблять консервы со вздутой крышкой"

– эксперт

Котельникова добавила, что, безусловно, нельзя есть просроченные консервы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Она предупредила о возможности подделки консервов. О том, что продукт сделан нелегально, говорит смазанная маркировка, надписи с ошибками. На рыбных консервах маркировка должна быть выбита изнутри, так что цифры как бы поднимаются над поверхностью крышки, в противном случае это подделка.

Готовые блюда

В случае готовых блюд также надо следить за сроком годности и сохранностью упаковки.

При покупке салатов надо обратить внимание на то, что соусы должны подаваться отдельно, чтобы салат заправлял сам покупатель. Заправленные сразу на производстве салаты имеют более короткий срок годности.

Домашние заготовки

При изготовлении домашних консервов в Роскачестве советуют максимально качественно мыть грибы и овощи, мясо надо подвергать термической обработке. При выборе рецепта стоит отдать предпочтение маринадам, при приготовлении которых используется уксус, – в такой среде клостридии не любят размножаться.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Ботулизм – что это?

Ботулизм – это смертельно опасная болезнь, отравление ядом ботулотоксином, который вырабатывают бактерии клостридии. Их споры попадают на продукты с земли. Оказавшись в закатанной банке без кислорода, они активно размножаются, выделяя яд.

Симптомы ботулизма

Первые симптомы ботулизма – слабость и головная боль. Могут наблюдаться рвота и понос, однако чаще человек страдает от запоров, вызванных поражением нервной системы. Далее оно проявляется в проблемах со зрением ("туман", двоение в глазах, расширенные зрачки, косоглазие, светобоязнь), говорением (охриплость, изменение голоса), глотанием.

При параличе дыхательных мышц больной может погибнуть. Поэтому при первых подозрениях на ботулизм необходимо сразу же обратиться в больницу.