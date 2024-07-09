Шесть человек отравились хинкали в тбилисском ресторане

Компания из шестерых жителей Тбилиси после посещения ресторана почувствовала недомогание. Оказалось, они заразились сальмонеллезом. Заведение проверили и закрыли, а еду взяли на анализ.

Вечер в пивном ресторане "Ори катха" в грузинской столице для шестерых человек кончился неудачно – они подхватили сальмонеллу, рассказали в Национальном агентстве продовольствия Грузии.

Компания ела салат "Цезарь", хинкали и куриный шашлык.

Как только стало известно об отравлении от столичного центра эпиднадзора, Национальное агенство отправило туда своих специалистов для проверки. Они обнаружили ряд жестких нарушений и оштрафовали ресторан на 1 тыс лари (около 31 тыс рублей).Также заведению пришлось временно закрыться по требованию инспекторов.

Курицу из салата "Цезарь" и фарш из хинкали специалисты взяли на анализ. Результаты пока неизвестны.