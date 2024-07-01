Вестник Кавказа

Уголовное дело завели после отравления семьи из 7 человек в Армении

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении с признаками отравления попала в больницу семья, состоящая из 7 человек. Одного члена семьи врачам спасти не удалось.

В Армении заведено уголовное дело по факту отравления мужчины, женщины и их 5 детей в Сюникской области. Об этом сказано в заявлении СК республики.

Все члены семьи почувствовали себя плохо вечером 5 июля, после чего их отвезли в больницу.

По словам родителей, они и их дети почувствовали себя плохо после того, как съели колбасу и мясопродукты, купленные в магазинах Шинуйара и Гориса. При этом дети также ели фрукты с ягодами.

Специалисты забрали образцы еды, чтобы провести экспертизу.

В результате отравления погиб 4-летнйи мальчик. Остальные дети пока что остаются под присмотром врачей, а их родителей уже выписали.

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