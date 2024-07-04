В реанимации с ботулизмом остаются 16 человек - Минздрав

В России на лечении в больницах остается 31 пациент с диагнозом ботулизм, более половины пациентов лежат в реанимации, некоторые - на ИВЛ. О ситуации рассказали в Минздраве РФ.

Лечение от ботулизма в российских медучреждениях продолжают получать более 30 человек, сообщил сегодня помощник главы министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"В настоящее время в стационарах остаются 31 взрослый пациент с ботулизмом, из них 16 человек в отделениях реанимации, в том числе восемь пациентов на искусственной вентиляции легких"

– Кузнецов

Вспышка заболевания произошла в середине июня, опасные готовые салаты употребили в пищу сотни человек, пострадали около 400. Известно о двух смертельных случаях пациентов с ботулизмом.