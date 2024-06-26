Вестник Кавказа

Роспотребнадзор: фасоль с ботулизмом купили за рубежом

Роспотребнадзор: фасоль с ботулизмом купили за рубежом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фасоль, которая стала причиной вспышки ботулизма в России, доставлялась из-за рубежа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора заявила о том, что фасоль, консервы с которой были заражены ботулизмом, поступила на российскую территорию из-за рубежа.

«Покупая сухую фасоль за границами Российской Федерации, отваривая ее, пакуя в пластиковые пакеты по 3,5-8 кг, вакуумируя каким-то непонятным образом, сейчас Следственный комитет разбирается»

– руководитель Роспотребнадзора Анна Попова

Напомним, что в результате вспышки заболевания отравились 415 человек, из которых двое скончались.

Отметим, что ботулизм – опасное заболевание, вызванное токсином, выделяемым бактерией Clostridium botulinum. Признаки ботулизма могут быть различными: слабость, паралич, затрудненное дыхание, двоение перед глазами, нарушения речи и проблемы с глотанием.

Лечение ботулизма включает введение антитоксина, который помогает нейтрализовать токсин в организме, а также поддержание жизненно важных функций пациента, таких как дыхание и кровообращение. Иногда может понадобиться хирургическое вмешательство для улучшения дыхания или удаления инфицированных тканей.

Последствия ботулизма могут быть серьезными, особенно если болезнь не выявлена и не лечится вовремя. Они включают длительные параличи, нарушения зрения, проблемы с дыханием и глотанием, а также другие осложнения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2305 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Дербенте после отравления выписаны 11 детей

В Дербенте после отравления выписаны 11 детей

Роспотребнадзор забраковал донскую воду

Роспотребнадзор забраковал донскую воду

Часть пляжей южного берега Крыма открыли после аварии на коллекторе

Часть пляжей южного берега Крыма открыли после аварии на коллекторе

Ботулизм добрался до Санкт-Петербурга

Ботулизм добрался до Санкт-Петербурга

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы