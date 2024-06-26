Роспотребнадзор: фасоль с ботулизмом купили за рубежом

Фасоль, которая стала причиной вспышки ботулизма в России, доставлялась из-за рубежа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора заявила о том, что фасоль, консервы с которой были заражены ботулизмом, поступила на российскую территорию из-за рубежа.

«Покупая сухую фасоль за границами Российской Федерации, отваривая ее, пакуя в пластиковые пакеты по 3,5-8 кг, вакуумируя каким-то непонятным образом, сейчас Следственный комитет разбирается»

– руководитель Роспотребнадзора Анна Попова

Напомним, что в результате вспышки заболевания отравились 415 человек, из которых двое скончались.

Отметим, что ботулизм – опасное заболевание, вызванное токсином, выделяемым бактерией Clostridium botulinum. Признаки ботулизма могут быть различными: слабость, паралич, затрудненное дыхание, двоение перед глазами, нарушения речи и проблемы с глотанием.

Лечение ботулизма включает введение антитоксина, который помогает нейтрализовать токсин в организме, а также поддержание жизненно важных функций пациента, таких как дыхание и кровообращение. Иногда может понадобиться хирургическое вмешательство для улучшения дыхания или удаления инфицированных тканей.

Последствия ботулизма могут быть серьезными, особенно если болезнь не выявлена и не лечится вовремя. Они включают длительные параличи, нарушения зрения, проблемы с дыханием и глотанием, а также другие осложнения.