Кто отравил людей и как теперь борются с ботулизмом в России?

После регистрации случаев ботулизма в Москве, Московской и Нижегородской областях и Татарстане Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей опасной пищевой продукции. Сейчас их работу приостановили, а смертельно опасные продукты изъяли из оборота. Роспотребнадзор рапортует, что диагноз установлен вскоре после начала эпидемиологического расследования.

Чем заразились люди?

Источником заражения стала продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке".

Кто приготовил отравленный продукт?

Основные изготовители продукции

ООО "Локалкитчен" (Москва)

ООО "САВОН-К" (Московская область).

Они готовили полуфабрикаты для фасоль в вакуумной упаковке, не подавав уведомления о начале своей деятельности.

Как инфекция попала с салат?

Предприятие расположено в промышленной зоне, рядом со свалками отходов, в антисанитарных условиях, и процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм. Предприятие

самостоятельно установило сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C.

там не было централизованного водоснабжения, привозная вода

используемая для технологического процесса изготовления продукции, хранилась на улице.

санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования оказалось неудовлетворительным

производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился

у работников отсутствовали личные медицинские книжки.

Всё это в конечном счете привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции.

Сколько предприятий закрыли?

Роспотребнадзор установил 9 хозяйствующих субъектов, осуществлявших производство и реализацию продукции с использованием фасоли, произведенной с нарушениями установленных требований, включая ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). 6 из них изначально не уведомляли о начале своей деятельности. Работу всех выявленных объектов приостановили.

Сколько салата изъяли из оборота?

Из оборота изъяли больше 172 тонн опасной продукции.

Действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращено.

Что сейчас с заразившимися?

Полицейские вместе с работникам Роспотребнадзора прошлись по 1,6 тыс. адресам в Москве, Московской и Нижегородской областях и Татарстане, выявляя людей с симптомами заболевания. Все заболевшие, даже с легкими симптомами, госпитализированы.

Что делают власти для нормализации ситуации?

Референс-центр по мониторингу за ботулизмом и лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии отобрали 370 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции. В остатках готовой продукции лаборанты выявили ботулинический токсин. К работе подключился Следственный комитет РФ.