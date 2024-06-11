Кто отравил людей и как теперь борются с ботулизмом в России?

Чем заразились люди?
Источником заражения стала продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке".
Кто приготовил отравленный продукт?
Основные изготовители продукции
- ООО "Локалкитчен" (Москва)
- ООО "САВОН-К" (Московская область).
Они готовили полуфабрикаты для фасоль в вакуумной упаковке, не подавав уведомления о начале своей деятельности.
Как инфекция попала с салат?
Предприятие расположено в промышленной зоне, рядом со свалками отходов, в антисанитарных условиях, и процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм. Предприятие
- самостоятельно установило сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C.
- там не было централизованного водоснабжения, привозная вода
- используемая для технологического процесса изготовления продукции, хранилась на улице.
- санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования оказалось неудовлетворительным
- производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился
- у работников отсутствовали личные медицинские книжки.
Всё это в конечном счете привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции.
Сколько предприятий закрыли?
Роспотребнадзор установил 9 хозяйствующих субъектов, осуществлявших производство и реализацию продукции с использованием фасоли, произведенной с нарушениями установленных требований, включая ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). 6 из них изначально не уведомляли о начале своей деятельности. Работу всех выявленных объектов приостановили.
Сколько салата изъяли из оборота?
- Из оборота изъяли больше 172 тонн опасной продукции.
- Действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращено.
Что сейчас с заразившимися?
Полицейские вместе с работникам Роспотребнадзора прошлись по 1,6 тыс. адресам в Москве, Московской и Нижегородской областях и Татарстане, выявляя людей с симптомами заболевания. Все заболевшие, даже с легкими симптомами, госпитализированы.
Что делают власти для нормализации ситуации?
Референс-центр по мониторингу за ботулизмом и лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии отобрали 370 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции. В остатках готовой продукции лаборанты выявили ботулинический токсин. К работе подключился Следственный комитет РФ.