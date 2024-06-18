Ботулизм в России - к ИВЛ подключены 44 пациента

Минздрав России сообщил последние данные о ситуации с ботулизмом в стране и числе пациентов, получающих лечение. На ИВЛ остается 44 человека.

После вспышки ботулизма в России в медучреждениях на лечении остаются почти 150 человек, рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

"На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, 44 из них на искусственной вентиляции легких"

– Кузнецов

Поправились после заражения и уже выписаны 232 человека. Умер один пациент.

Напомним, вспышка ботулизма началась 14 июня с массового отравления готовым салатом лобио. Опасный продукт продавался в Москве, Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде. При этом ботулизм выявили и в других регионах - это завозные случаи, люди употребляли салат в вышеперечисленных регионах, а за помощью медиков обратились по месту жительства.