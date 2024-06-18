Почти 180 человек выписали после лечения от ботулизма в Москве

В московских больницах продолжают лечение от ботулизма граждане, обратившиеся за помощью к врачам. К настоящему времени курс лечения прошли почти 180 человек, их выписали из медучреждений.

В Москве выписали из больниц 177 человек, которые обратились ранее к врачам с признаками ботулизма. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В настоящее время из больниц города Москвы после прохождения курса лечения выписано 177 человек"

– пресс-служба управления

Ранее заместитель московского мэра Анастасия Ракова поведала, что за помощью к медикам обратились более 120 человек. Состояние 55 человек оценивается как тяжелое, 30 из них сейчас находятся в реанимации.