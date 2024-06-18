Ботулизм в России – зарегистрирована первая смерть

Вспышка ботулизма в России, начавшаяся 14 июня, унесла первую жизнь. Молодой человек обратился к врачам слишком поздно, противоботулиническая сыворотка не помогла.

После заражения ботулизмом умер 21-летний россиянин, салат лобио он употреблял на отдыхе в Нижнем Новгороде.

"В Нижегородской области он находился с 12 по 15 июня. Известно, что за столом у родственников употреблял приобретенный готовый салат лобио. И уже после этого начал жаловаться на ухудшение самочувствия"

– депздрав Костромской области

На следующий день 16 июня костромчанин вернулся домой, где вызвал скорую. У него наблюдались головокружение, проблемы с координацией, плохое самочувствие. Молодой человек был госпитализирован и получил антитоксическую сыворотку, однако спасти его не удалось из-за позднего обращения к врачам.

Ботулизм в других регионах

Накануне стало известно, что пациенты с ботулизмом выявлены также в других регионах России - это граждане, которые ели опасный салат во время отдыха или деловых поездок в Москву, Татарстан, Нижний Новгород.

"В отдельных регионах выявляются случаи ботулизма у граждан, которые находясь в других субъектах, употребляли в пищу опасную продукцию"

– Роспотребнадзор

Так, два случая ботулизма подтверждены в Тамбовской области, лобио пострадавшие употребляли, находясь в столичном регионе.

Также накануне появилась информация о том, что в Казани число пациентов с ботулизмом выросло до 20.

Всего вспышка ботулизма в России затронула свыше 300 человек, из них половина выписана, около 40 человек подключены к ИВЛ в реанимационных отделениях, один пациент умер.