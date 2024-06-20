Ботулизм в России - в больницах остается 41 человек

После вспышки ботулизма в России, случившейся в середине июня, на лечении в больницах остается 41 пациент, рассказали в Минздраве. Число тех, кто подключен к ИВЛ сократилось до 9 человек.

В российских больницах на лечении после заражения ботулизмом остается 41 пациент, об этом заявил сегодня помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

"В стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, Татарстана находятся 41 пациент с ботулизмом, девять из них остаются на искусственной вентиляции легких"

– помощник министра

Ранее два человека, заразившихся ботулизмом, попробовав готовый салат с лобио, умерли. Всего пострадали около 400 россиян.

Вся зараженная продукция была уничтожена.