20 тонн вызвавших вспышку ботулизма продуктов уничтожены в Москве

Зараженная вызывающими ботулизм бактериями еда изъята Роспотребнадзором – всего из оборота выведено около 200 т продуктов, десятая часть уже уничтожена.

Российские власти продолжают изымать из оборота пищевые продукты, которыми отравились заболевшие ботулизмом в Москве и по всей России, – на данный момент изъято уже 200 т, подробности рассказали в Роспотребнадзоре.

"По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены"

– ведомство

Кроме того, 20 т продуктов уже уничтожены – их сожгли в печах мусоросжигательного завода на Пехорской улице. Сожжение опасной еды будет продолжено, заверили в Роспотребнадзоре.

В службе добавили, что часть заболевших уже выписаны из стационаров. В Москве из больницы отправились домой 14 пациентов, в Нижегородской области – один.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Массовое отравление в Москве

Вспышка ботулизма началась в столице 14 июня. Заболели свыше 120 человек, причем более 50 оказались в тяжелом состоянии.

Быстро стало известно, что ели все отравившиеся. Причиной ботулизма стали два блюда: лобио от популярной компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат, в состав которого также входила фасоль, от предприятия "Гастропорт". Предварительно возбудитель ботулизма скрывался в фасоли фирмы "Савон-К".