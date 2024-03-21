Вестник Кавказа

О призывах россиян к терактам предупредили в ФСБ

О призывах россиян к терактам предупредили в ФСБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Волна телефонных звонков от преступников идет по России – соответствующее предостережение выпустило ФСБ РФ. Служба призвала сообщать о всех таких случаях правоохранителям.

ФСБ России выпустило предупреждение об опасных телефонных звонках террористической направленности, которые участились после теракта в Крокус сити холл. Сообщение распространил Центр общественных связей (ЦОС) службы.

Ведомство просит россиян проявлять бдительность при получении по телефону угроз совершения терактов.

Еще одной темой предупреждения стали звонки детям: неизвестные провокаторы призывают несовершеннолетних россиян совершить террористические акты. ФСБ обращается ко всем родителям с просьбой донести до детей: разговоры и переписку такого содержания нужно сразу же прервать, а затем незамедлительно заявить о них в полицию.

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