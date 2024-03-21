Террористы продолжают вербовать на Кавказе даже детей

Североосетинский школьник неожиданно получил в соцсетях весьма странное предложение - за приличные деньги ему предложили совершить теракт. Однако террористы нарвались не на того - парень рассказал об этом своим родителям,

Непристойные предложения в соцсетях становятся все более популярными – так, на днях школьнику из Северной Осетии неизвестные предложили совершить теракт, однако он оказался грамотным парнем и рассказал о случившемся родителям, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Выродки пытаются в своей грязной борьбе использовать даже наших детей, прошу всех быть особенно внимательными!"

- Сергей Меняйло

К сожалению, случай далеко не единственный – такие "предложения" сегодня открывают в своих соцсетях многие юзеры, после чего ими занимается полиция.

Школьников пытаются заинтересовать большими деньгами, предлагая им "заминировать" торговые центры, причем в большинстве своем такие инициативы исходят с украинских аккаунтов, отметил глава республики.

Глава региона обратился к родителям, призвав их объяснить детям текущую ситуацию и предостеречь от непоправимых поступков.