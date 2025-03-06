Атаку на церковь готовили подростки в Ингушетии

В Ингушетии несовершеннолетние планировали теракт в церкви. Против нах заведены уголовные дела по нескольким статьям.

Теракт в церкви в Ингушетии готовили трое несовершеннолетних подростков, сейчас фигурантов задержали, сообщает пресс-службе регионального СУ СКР.

В ведомстве заявили, что в 2024 году пойманные стали членами запрещенной в РФ террористической организации. Им дали задание совершить нападение на церковь в Сунже.

В Следкоме подчеркнули, что подростки распределили между собой роли. Они достали оружие, боеприпасы и взрывчатки, которые хранили в тайнике на окраине Сунженского района.

Отмечается, что против несовершеннолетних заведены уголовные дела сразу по нескольким статьям. В настоящее время фигуранты находятся под арестом.