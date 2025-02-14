Вестник Кавказа

Житель КБР ответит в суде за молчание о подготовке теракта

Житель КБР ответит в суде за молчание о подготовке теракта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии будут судить местного жителя. Он знал, что его родственник готовит теракт, но умолчал. Ему грозит до 1 года лишения свободы.

Молодой житель Кабардино-Балкарии предстанет перед судом за умалчивание о родственнике-террористе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 25-летний мужчина узнал в прошлом году о том, что его родственник намеревается совершить теракт. При этом он не рассказал об этом полиции.

Отмечается, что против парня заведено уголовное дело по статье о несообщении о преступлении. Ему грозит до одного года лишения свободы. Дело передано в суд.

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