Вестник Кавказа

Аэропорт Махачкалы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Аэропорт Махачкалы эвакуировали из-за сообщения о бомбе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанским спецслужбам сегодня пришлось эвакуировать пассажиров и персонал столичного аэропорта после анонимного сообщения о якобы заложенном в воздушной гавани Махачкалы взрывном устройстве.

Нынешний вечер выдался неспокойным для пассажиров, которые планировали вылететь из международного аэропорта Махачкалы – в администрацию воздушной гавани столицы Дагестана поступил анонимный звонок о якобы заложенном там взрывном устройстве. Правоохранительные органы и сотрудники службы безопасности среагировали молниеносно – они вывели всех людей из здания аэропорта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Поступил анонимный звонок об угрозе совершения акта незаконного вмешательства в деятельность предприятия. В данный момент завершены проверочные мероприятия с привлечением служебных собак. Информация об угрозе оказалась ложной"

- пресс-служба аэропорта

Проверка завершилась оперативно – авиагавань уже возобновила работу в штатном режиме, все полеты осуществляются согласно расписанию, сбоев в них не было, добавили в пресс-службе.

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