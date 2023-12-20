Вестник Кавказа

Участник вторжения в Дагестан в 1999 году получил длительный срок

Участник вторжения в Дагестан в 1999 году получил длительный срок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Ставрополья участвовал в нападении боевиков на Дагестан в 1999 году. Он получил 19,5 лет лишения свободы. Приговор вступил в силу.

Жителю Ставропольского края Александру Уманцеву, участвовавшему во вторжении в Дагестан в 1999 году, вынесли приговор, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Как заявили в ведомстве, мужчину признали виновным в участии нападения незаконных вооруженных формирований под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба

В УФСБ подчеркнули, что Уманцев в 1999 году вместе с отрядами террористов принимал участие в боевых действиях в Новолакском районе республики. Против него завели уголовные дела.

Приговор боевику вынес Южный окружной военный суд. Его приговорили к 19,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

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