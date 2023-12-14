Участников вторжения в Дагестан отправили за решетку

В Дагестане осудили членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Они были участниками нападения боевиков на Дагестан в 1999 году. Оба члена группировки получили по 14 лет.
В Дагестане осудили еще двоих участников нападения на Дагестан в 1999 году, сообщила глава пресс-службы республиканского Верховного суда Зарема Мамаева.
В органе заявили, что Авезов А. Н. и Терекбаев А. Т. Обвиняются в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь на сотрудников правоохранительных органов.
Отмечается, что судебная коллегия приговорила обоих к 14 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Стоит добавить, что осужденные были членами банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которая в 1999 году совершила нападение на ряд районов в Дагестане.
Читайте нас в Дзен Новости Google News