Участников вторжения в Дагестан отправили за решетку

В Дагестане осудили членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Они были участниками нападения боевиков на Дагестан в 1999 году. Оба члена группировки получили по 14 лет.

В Дагестане осудили еще двоих участников нападения на Дагестан в 1999 году, сообщила глава пресс-службы республиканского Верховного суда Зарема Мамаева.

В органе заявили, что Авезов А. Н. и Терекбаев А. Т. Обвиняются в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь на сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что судебная коллегия приговорила обоих к 14 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Стоит добавить, что осужденные были членами банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которая в 1999 году совершила нападение на ряд районов в Дагестане.