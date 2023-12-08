В Нальчике готовился предновогодний теракт

Житель КБР готовил теракт на вокзале в Нальчике перед Новым годом. Он был завербован спецслужбами из-за рубежа. Возбуждено уголовное дело, в его гараже нашли взрывоопасные вещества.

Жителя Кабардино-Балкарии поймали по подозрению в подготовке террористического акта на вокзале в Нальчике, он был завербован спецслужбами иностранного государства.

Как пишет телеграм-издание SHOT, мужчина планировал совершить взрыв перед Новым годом. В ходе допроса он рассказал, что контактировал со своими кураторами из Украины по телефону.

В ходе обысков в съемном гараже у него обнаружили взрывоопасные вещества, гвозди и саморезы, бутылки с растворителями и уже изготовленные устройства для теракта, которые хранились в ведре.

По данному факту заведено уголовное дело по нескольким статьям.