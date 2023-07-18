Членов банды Басаева и Хаттаба будут судить

В Ростове-на-Дону состоится рассмотрение дела по участникам банды Басаева и Хаттаба. Четверо человек участвовали нападении на российских военных. Расследование дел по остальным участникам ведется.

Южный окружной военный суд будет судить четверых членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, они в составе боевиков принимали участие в нападении на роту псковских десантников Аргунском ущелье в 2000 году. Тогда террористы убили 84 человек и ранили еще четверых.

Дело будет рассматриваться по нескольким статьям:

Об участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ);

Вооруженном мятеже для свержения или насильственного изменения конституционного строя и нарушения территориальной целостности страны (ст. 279 УК РФ);

Посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ).

Стоит добавить, что по остальным участникам нападения на 6-ю роту расследование продолжается.