Новый глава турецкого МИД провел свой первый разговор с Сергеем Лавровым

Сегодня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели первый телефонный разговор, состоявшийся по инициативе турецкой стороны.
Сегодня новый глава МИД Турции Хакан Фидан впервые позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову.
Известно, что глава российского внешнеполитического ведомства в ходе беседы поздравил с назначением турецкого коллегу, передает РИА Новости.
"Лавров поздравил министра Фидана с новым назначением"
- МИД Турции
О других темах разговора двух министров не сообщается.