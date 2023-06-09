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Новый глава турецкого МИД провел свой первый разговор с Сергеем Лавровым

глава МИД Турции Хакан Фидан
© Фото: министерство иностранных дел Турецкой Республики
Сегодня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели первый телефонный разговор, состоявшийся по инициативе турецкой стороны.

Сегодня новый глава МИД Турции Хакан Фидан впервые позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову.

Известно, что глава российского внешнеполитического ведомства в ходе беседы поздравил с назначением турецкого коллегу, передает РИА Новости.

"Лавров поздравил министра Фидана с новым назначением"

- МИД Турции

О других темах разговора двух министров не сообщается.

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