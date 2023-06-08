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Блинкен позвонил новому главе МИД Турции

Энтони Блинкен, госсекретарь США
© Фото: Twitter Энтони Блинкена
Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Хаканом Фиданом. Стороны обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном, а также другие вопросы.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен поговорил по телефону с новым главой турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом.

Как пишут турецкие СМИ, руководитель Госдепа США в первую очередь поздравил коллегу из Анкары с назначением на новую должность.

Далее стороны обсудили вопросы, связанные с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, а также Турцией и Арменией.

Кроме того, Фидан и Блинкен затронули вступление Стокгольма в НАТО, "зерновую сделку" и приобретение истребителей F-16.

В заключение телефонного разговора собеседники заявили о готовности провести встречу для обсуждения ряда вопросов, представляющих взаимный интерес.

Кто такой Хакан Фидан

Кто такой Хакан Фидан

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