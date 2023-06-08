Опубликовано: 10:21, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Twitter Энтони Блинкена

Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Хаканом Фиданом. Стороны обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном, а также другие вопросы.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен поговорил по телефону с новым главой турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом.

Как пишут турецкие СМИ, руководитель Госдепа США в первую очередь поздравил коллегу из Анкары с назначением на новую должность.

Далее стороны обсудили вопросы, связанные с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, а также Турцией и Арменией.

Кроме того, Фидан и Блинкен затронули вступление Стокгольма в НАТО, "зерновую сделку" и приобретение истребителей F-16.

В заключение телефонного разговора собеседники заявили о готовности провести встречу для обсуждения ряда вопросов, представляющих взаимный интерес.