Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Хаканом Фиданом. Стороны обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном, а также другие вопросы.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен поговорил по телефону с новым главой турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом.
Как пишут турецкие СМИ, руководитель Госдепа США в первую очередь поздравил коллегу из Анкары с назначением на новую должность.
Далее стороны обсудили вопросы, связанные с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, а также Турцией и Арменией.
Кроме того, Фидан и Блинкен затронули вступление Стокгольма в НАТО, "зерновую сделку" и приобретение истребителей F-16.
В заключение телефонного разговора собеседники заявили о готовности провести встречу для обсуждения ряда вопросов, представляющих взаимный интерес.