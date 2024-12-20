Трамп готов выступить посредником между Турцией и Израилем

После встречи с главой правительства Израиля президент США Дональд Трамп заявил, что готовы выступить посредником между Израилем и Турцией, чтобы помочь двум странам решить противоречия из-за Сирии.

На пресс-конференции после встречи с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что готов решить проблемы Израиля и Турции, подчеркнув, что у него очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером.

"Полагаю, что мы сможем это уладить. Я надеюсь, что это не будет проблемой. Не думаю, что это станет проблемой. Я уважаю Эрдогана, и он тоже уважает меня… Он очень сильный и умный человек"

- Дональд Трамп

Американский лидер напомнил, что США и Турция многое сделали вместе и никогда не имели никаких проблем.

Трамп добавил, что Эрдоган - очень влиятельный человек, и он сделал то, чего не делал никто другой, поэтому израильтяне должны действовать разумно для урегулирования любых проблем с Турцией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в то же время заявил, что его страна не хочет иметь конфликта с Турцией относительно ситуации в Сирии.

"У нас были добрососедские отношения с Турцией. У Турции хорошие отношения с США. Мы не хотим конфликта в Сирии… Я думаю, что нет лучшего посредника, чем президент США"

- Биньямин Нетаньяху

Напомним, мы писали о том, что с начала апреля отношения Израиля и Турции переживают драматичный этап. Израильская авиация нанесла удары по военным базам в Сирии, которые модернизирует и хочет использовать турецкая армия. Обе стороны понимают, к чему может привести дальнейшая эскалация, поэтому при посредничестве Дональда Трампа они проявляют готовность договориться.