Новак оценил мировой рынок нефти

Опубликовано: 10:25, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейчас мировой рынок нефти сбалансирован по уровню спроса и предложения. Однако нужно следить за развитием ситуации.

Вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, что мировой рынок нефти сбалансирован по уровню спроса и предложения с учетом принятых ранее мер о добровольном сокращении добычи рядом стран ОПЕК+.

"Мое мнение, что сейчас рынок сбалансирован с учетом ранее принятых решений, с учетом нашего сокращения (добычи нефти), а также сокращений в других странах. Плюс сейчас начнет расти потребление, посмотрим, как будет развиваться ситуация"

- сказал он в беседе с журналистами.

Далее Новак отметил, что актуальные темпы роста китайской экономики соответствуют прогнозам ОПЕК+, которые учитывались при решении о сокращении добычи.