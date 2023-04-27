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Новак оценил мировой рынок нефти

Новак оценил мировой рынок нефти
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сейчас мировой рынок нефти сбалансирован по уровню спроса и предложения. Однако нужно следить за развитием ситуации.

Вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, что мировой рынок нефти сбалансирован по уровню спроса и предложения с учетом принятых ранее мер о добровольном сокращении добычи рядом стран ОПЕК+.

"Мое мнение, что сейчас рынок сбалансирован с учетом ранее принятых решений, с учетом нашего сокращения (добычи нефти), а также сокращений в других странах. Плюс сейчас начнет расти потребление, посмотрим, как будет развиваться ситуация"

 - сказал он в беседе с журналистами.

Далее Новак отметил, что актуальные темпы роста китайской экономики соответствуют прогнозам ОПЕК+, которые учитывались при решении о сокращении добычи.

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