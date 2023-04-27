Новак: большая часть российской нефти для Европы уйдет в Азию

Опубликовано: 10:04, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны Европы в нынешнем году недополучат больше половины российской нефти - 140 млн т ее экспорта будет перенаправлено с Европы в Азию, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

В текущем 2023 году Россия перенаправит в Азию 140 млн т экспорта нефти и нефтепродуктов из тех 220 млн т, которые ранее приходились на Европу, сообщил в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ) вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия уже перенаправила на азиатские рынки около 20% поставлявшихся в Европу нефти и нефтепродуктов, это порядка 40 млн т, в текущем году к ним прибавится еще 100 млн т, а на Западе останется порядка 80-90 млн т, - добавил он.

Всего на азиатские рынки в нынешнем году придется более 60% экспорта нефти и нефтепродуктов, ранее приходившихся на Европу.