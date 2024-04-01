Новый праздник появился в Ингушетии

Жители Ингушетии с 2024 года смогут отмечать еще один праздник. Им станет День нефтяной промышленности. Дату праздника назвал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

День нефтяной промышленности будут праздновать в Ингушетии с нынешнего года, сообщил глава республики.

По словам Махмуд-Али Калиматова, праздник было решено приурочить к общероссийскому Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Он празднуется в сентябре и приходится на первый воскресный день этого месяца. Праздник отмечается на протяжении почти 35 лет.

Глава Ингушетии напомнил, что нефть в Ингушетии добывает на протяжении более чем 200 лет, так что нефтяная промышленность региона относится к числу старейших по всей стране.

"Установление такого праздника станет символом признания труда и достижений работников столь значимой для нас отрасли, которая играет ключевую роль в экономике нашей республики, обеспечивая рабочие места, доходы и многое другое"

– Калиматов

Нефтедобыча в Ингушетии

Нефть в Ингушетии добывают с 1823 года. Сначала добыча велась вручную: "черное золото" ведрами вычерпывали из колодцев и отвозили на первый в мире нефтеперегонный завод: он был создан братьями Дубиниными около Моздока.

В 1930-е годы удалось начать промышленное освоение месторождений нефти, в том числе Малгобекского.

В наше время нефть добывают на Малгобек-Вознесенском и ряде других месторождений.