В Астраханской области возобновляют геологоразведку углеводородов

Спустя 20 лет астраханские геологи возобновят поиски новых нефтегазовых месторождений, которые будут вестись в том числе и в российском секторе Каспийского моря. Геологоразведка будет вестись за счет государственных средств.

В скором времени в Астраханской области впервые за 20 лет возобновятся геологоразведочные работы по поиску новых перспективных нефтегазовых объектов, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности, торговли и энергетики.

"В 2024 году на территории региона планируется начать комплекс региональных работ за счет государственных средств с целью выявления и подготовки новых локальных перспективных объектов углеводородного сырья. Заказчиком работ выступает Федеральное агентство по недропользованию, исполнителем - Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт"

- министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский

Поиск будет вестись в Харабалинском и Красноярском районах области. Геологи изучат строение астраханского сектора Прикаспийской нефтегазоносной провинции, а также разведают перспективы наличия нефти и газа в подсолевых отложениях Астраханского свода и его склонов, передает "Интерфакс".

Продолжат геологоразведку геофизические исследования, на основании которых будет создана модель геологического строения участка полевых работ.

Напомним, сейчас в Астраханской области обнаружены 10 месторождений - 3 нефтяных, 1 газонефтяное, 2 газовых и 4 газоконденсатных. Запасы углеводородов области по предварительным оценкам составляют 4,7 трлн кубометров газа, 669 млн т конденсата и 387 млн т нефти. Богат запасами углеводородов и российский сектор Каспийского моря – здесь разведано 12 многопластовых месторождений, а также обнаружено более 20 перспективных структур.