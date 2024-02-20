Турция ищет нефть в Диярбакыре

Турецкая нефтяная компания TPAO расширяет географию буровых работ внутри страны: как полагает геологоразведка, у нефтяников есть реальные шансы найти углеводороды в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны рядом с Ширнаком.

В скором времени турецкая государственная нефтяная компания TPAO начнет разведочное бурение в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны – это запланировано в документе компании по разведке и увеличению потенциальных объемов добычи нефти, отмечает телеканал A haber.

Предварительная разведка, проведенная специалистами компании, показала перспективность таких исследований. Любопытно и то, что в случае обнаружения нефти при бурении на площади 50 тыс кв м добыча там вестись не будет – компания лишь проведет оценку имеющихся запасов, передает ТАСС.

О возможности успешных поисков нефти говорит и то, что на нескольких участках в соседней провинции Ширнак компания уже добывает около 40 тыс баррелей нефти в сутки, и там идет разведочное бурение на других участках.

Прогноз на потенциальное наличие залежей нефти геологоразведка дает и в турецких провинциях Сиирт и Ван.

Разработка месторождений на востоке и юго-востоке Турции долгое время не проводилась ввиду сложности бурения в этих гористых регионах и высокой себестоимости добываемой нефти. Однако в последние годы вместе с развитием технологий власти республики активизировали разведку и добычу в этих областях в том числе в интересах снижения внешней зависимости от импорта энергоресурсов.