Непогода парализовала движение по Транскаму

Транскам закрыли для всех видов транспортных средств вечером 6 декабря. Дорога будет оставаться недоступной для проезда до завтрашнего утра.

Транскавказская автомагистраль из-за неблагоприятных погодных условий будет закрыта до утра четверга. Об этом сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20:00 мск 6 декабря до 8:00 7 декабря"

– пресс-служба

Напомним, в зимнее время движение по Транскаму время от времени ограничивают из-за снегопадов и селей в горах.