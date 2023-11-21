Транскам снова открыли для проезда автомобилей

Дорожные власти за ночь оперативно расчистили Транскавказскую магистраль от снега, что позволило открыть трассу для движения всех видов автомобилей.

Минувшей ночью дорожные службы бросили все силы и технику на расчистку снежных заносов на Транскавказской автомагистрали после сильного снегопада, что позволило сегодня обеспечить безопасный проезд по ней автомобилей всех видов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях до особого распоряжения"

- МЧС по Северной Осетии

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", трасса была закрыта накануне из-за неблагоприятных погодных условий, спасатели предупреждали, что она будет закрыта как минимум до сегодняшнего утра.