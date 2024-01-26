Непогода вновь закрывает Транскам для всех

Транскавказская автомобильная магистраль снова закрывается для всех видов транспорта – причиной такого решения дорожных властей стала непогода, разбушевавшаяся в регионе.

Меньше чем через два часа для проезда всех видов транспорта закроется Транскавказская автомагистраль – ограничение вводится из-за начинающегося сильного снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий... запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:00 мск 5 февраля 2024 года до особого распоряжения"

- МЧС по Северной Осетии

О том, что в ближайшие дни в районе Транскавказской автомагистрали ожидается снег, местами сильный, а также туман и гололед, ранее предупреждал Гидрометцентр России. Синоптики также не исключают гололедицы на дорогах и рост лавинной опасности в горах, передает "Интерфакс".

Переменчивая погода на Транскаме в это время года – обычное явление: трассу в горах периодически перекрывают из-за снежных заносов, а также возможного схода лавин и селей, которые представляют особую опасность для автомобилистов.