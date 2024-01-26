Верхний Ларс сейчас: в пробке стоят свыше 2,8 тыс большегрузов

Фуры в России временно не могут пользоваться дорогой, ведущей к границе с Грузией. Сейчас на КПП на границе двух стран застряли более 2,8 тыс большегрузов.

Дорогу, ведущую к границе России с Грузией, временно закрыли для крупногабаритных транспортных средств. Об этом информирует ЦОДД Северной Осетии.

Такое решение было принято в связи с метелью и плохой видимостью.

По данным на вечер четверга, электронная очередь собрала на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" с российской стороны 2819 большегрузов.

Трассу Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывают из-за снегопада и опасности схода лавина.