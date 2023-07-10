Транскам перекрыли на 2 дня

Опубликовано: 7:54, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода перекрыла движение по участку Транскавказской автомагистрали (Транскам) от поселка Бурон (Северная Осетия) до Северного Портала Рокского тоннеля.

Передвижение по Транскаму перекрыто от населенного пункта Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля в связи с ухудшением погоды.

"В соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 03.00 10 июля 2023 года до особого распоряжения"

– пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии

Какой прогноз погоды на Транскаме?

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник, 10 и 11 июля в Буроне прогнозируется облачная погода с прояснениями и дожди. Столбики термометров будут пониматься в понедельник до 19 градусов тепла, во вторник – до 12 градусов тепла.