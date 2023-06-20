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Транскам закрыт для проезда

Транскам закрыт для проезда
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии временно запрещено движение транспорта. Это связано с плохой погодой в горах.

Пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии проинформировала о запрете на движение транспорта по Транскавказской магистрали (Транскаму). Это связано с непростыми погодными условиями в горах.

«В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор „Кавказ“ запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 14.00 20 июня»

– пресс-служба

Уточняется, что после улучшения погоды проезд откроется особым распоряжением экстренного ведомства

Транскам открыт для всех видов транспорта

Транскам открыт для всех видов транспорта

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