Транскам закрыт для проезда

В Северной Осетии временно запрещено движение транспорта. Это связано с плохой погодой в горах.
Пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии проинформировала о запрете на движение транспорта по Транскавказской магистрали (Транскаму). Это связано с непростыми погодными условиями в горах.
«В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор „Кавказ“ запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 14.00 20 июня»
– пресс-служба
Уточняется, что после улучшения погоды проезд откроется особым распоряжением экстренного ведомства