Транскам открыт для всех видов транспорта

Опубликовано: 10:14, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорожные службы Северной Осетии расчистили Транскавказскую магистраль от последствий схода селя, движение по трассе сегодня было восстановлено в штатном режиме, сообщили в региональном МЧС.

Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, сегодня было возобновлено в штатном режиме – дорогу расчистили от последствий схода селя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.

"ФКУ Упрдор "Кавказ" разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 8:30 мск 14 июня", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, накануне с 15:00 мск автомагистраль была закрыта для всех видов транспорта из-за схода селевого потока.